أسباب الأنيميا عند الأطفال وطرق العلاج

أسباب الأنيميا عند الأطفال، الأنيميا من الإصابات المنتشرة بين الأطفال لأسباب عديدة ما يؤثر على نموهم وصحتهم ومناعتهم بشكل سلبي.

والأنيميا عند الأطفال، سبب رئيسي في ضعف المناعة وتكرار العدوى، لذا تحرص الأمهات على معرفة أسبابها عند الأطفال لعلاجها سريعا حفاظا على صحتهم.

أعراض الأنيميا عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مرض الصغار المستمر وعدم التركيز وشحوب لونهم دليل على إصابتهم باأنيميا فقر الدم، لذا يجب هنا على الأمهات الاهتمام بإجراء التحاليل اللازمة وبدء العلاج سريعا حفاظا على صحة ونمو الصغار.

أسباب الأنيميا عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب الأنيميا عند الأطفال:-

عدم تناول طعام يحتوى على عنصر الحديد بشكل كافى.

شرب الشاي بعد تنازل الطعام وهى أدى سيئة للاسف يتبعها الصغار حيث تسمح لهم الأمهات بتناول الشاى، والشاي يمنع الجسم من امتصاص الحديد.

نقص فيتامين C بالجسم وهو يساعد على امتصاص الحديد.

الاعتماد على طعام غير صحى لا يحتوى على أى قيم غذائية.

أكلات تحارب انيميا فقر الدم

وتابع، أن هناك أكلات تحارب الأنيميا وتقوي الحديد عند الأطفال، منها:-

الكبدة: مصدر قوي ومهم للحديد.

السبانخ والبروكلي: خضروات غنية حديد وفيتامينات.

البيض: خاصة الصفار.

العدس والفاصوليا: بروتين نباتي غنى بالحديد.

الفاكهة: مثل البرتقال والجوافة والرمان، لأنهم يساعدون الجسم على امتصاص الحديد أكثر.

المكسرات: مثل اللوز وعين الجمل لكن بكميات قليلة لو الطفل صغير.

وأكد الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، على ضرورة إبعاد الأطفال عن شرب الشاى والقهوة ومشتقاتهم خاصة بعد تناول الطعام، ويفضل عقب تناول الطعام إعطاءهم عصائر طبيعية غنية بفيتامين سي مثل الليمون والبرتقال والجوافة.

الأنيميا عند الأطفال

مشروب طبيعي يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم

وهناك مشروب طبيعي يساعد في علاج أنيميا فقر الدم فى أسبوع واحد فقط.

المكونات:-

5 حبات من الزبيب

3 ثمرات بلح

ملعقة حلبة حصى



ملعقة عسل نحل

2 كوب ماء

الطريقة:-

نخلط الزبيب والحلبة والبلح والماء معا ونضع الخليط على النار.

نترك الخليط يغلى على النار الهادئة لمدة دقيقتين.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلا.

ثم نخلط الخليط بالعسل ويتم تناول المشروب دافئا.

هذا المشروب يجب تناوله قبل النوم وذلك يوميا ولمدة أسبوع.

وهو يعالج أنيميا فقر الدم ويزيد من نشاط نخاع العظام.

المواظبة على تناول هذا المشروب يعالج أنيميا فقر الدم ويحمى من الإصابة بها مرة أخرى مما يقوي المناعة.

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