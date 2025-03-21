السبت 22 مارس 2025
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صحة ومرأة

عادات خاطئة تدمر صحة عظام طفلك على المدى الطويل

عظام الأطفال
عظام الأطفال

تحرص كل أم على تقديم منتجات الألبان لطفلها لمده بالكالسيوم الذى يقوى عظامه واسنانه ويساعد على نموه سريعا.

والكالسيوم وفيتامين د من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الطفل لتقوية عظامه ونموه بشكل صحى، ولكن هناك بعض العادات تؤثر على عظامهم.

عادات خاطئة تضر بصحة عظام طفلك

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك عادات كثيرة يمكن أن تضر بعظام الأطفال على المدى الطويل، منها:

  • قلة التعرض للشمس، والجسم يحتاج فيتامين D لامتصاص الكالسيوم، وعدم التعرض الكافي للشمس يسبب ضعف العظام
  • الإفراط في المشروبات الغازية، فهى تحتوي على الفسفور الذي يمكن أن يقلل امتصاص الكالسيوم، ما يؤثر على صحة العظام.
  • نقص الطعام الغني بالكالسيوم، مثل والزبادي والجبن، لأن العظام تحتاج الكالسيوم لتصبح قوية.
  • الخمول وقلة الحركة، والتمارين الرياضية مثل الجري والقفز تقوي العظام، لكن الأطفال الجالسين طوال الوقت أمام الشاشات يمكن أن تكون عظامهم ضعيفة.
  • حمل أوزان ثقيلة بطريقة غلط مثل شنط المدرسة الثقيلة التي تلبس على كتف واحد، وهذا يمكن يمشاكل في العمود الفقري.
  • الإفراط في الحلويات والمأكولات السريعة، والسكريات العالية والمقليات تقلل امتصاص المعادن اللي تقوي العظام.
  • عدم شرب مياه كفاية، والمياه مهمة لصحة المفاصل والعظام، وقلة شربها تسبب مشاكل مع الوقت.
  • النوم في وضعيات غلط، مثل النوم على بطنهم لفترات طويلة، وهذا يؤثر على العمود الفقري.
عظام الأطفال 
عظام الأطفال 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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عظام الاطفال عادات خاطئة تضر بصحة عظام طفلك عادات خاطئة الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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