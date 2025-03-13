احذرى من الإفراط فى تقديم هذه الأكلات لطفلك

تحرص كل أم على تقديم الأكلات الصحية والمهمة لأطفالها لضمان الحفاظ على مناعتهم ونموهم بشكل صحى، ومن أبرز هذه الأكلات البيض ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة.

ورغم أهمية هذه الأكلات إلا أنه أيضا يجب الحذر لأن ليس معنى أهميتها الإفراط فى تناولها لأن كل شيء يجب أن يكون بكميات محددة.

أكلات لو زادت عن الحد تضر طفلك

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أكلات عديدة مهمة للأطفال ولكن لو زادت عن الحد يمكن أن تسبب لهم مخاطر عديدة، ومن هذه الأكلات:-

العسل، فهو مفيد لأنه مصدر طبيعي للطاقة ومضاد للبكتيريا، ولكن ضار لو زاد، لأنه يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، وزيادة الوزن، ولو الطفل أقل من سنة يمكن أن يسبب التسمم الوشيقي.

الألبان ومنتجاتها، غنية بالكالسيوم وفيتامين د المهمين للعظام، لكن الإفراط فى تناولها يمكن أن يسبب إمساك، حساسية، أو تقلل امتصاص الحديد وتسبب أنيميا.

البيض، غني بالبروتين وفيتامينات عديدة مهمة, لكن الإفراط فيه يمكن أن يزيد نسبة الكوليسترول أو يسبب حساسية عند بعض الأطفال.

المكسرات وزبدة الفول السوداني، غنية بالدهون الصحية والأوميجا 3، لكن يمكن أن تسبب حساسية خطيرة أو زيادة الوزن لو زادت الكمية.

الفواكه المجففة، غنية بالألياف والفيتامينات، ومفيدة للهضم، لكن تحتوى على نسبة عالية من السكر، وبالتالى يمكن أن تسبب تسوس الأسنان وارتفاع السكر في الدم.

الجزر والبطاطا الحلوة غنية بفيتامين A المهم للبصر، لكن زيادة تناولها يسبب اصفرار في الجلد (كاروتينيميا).

الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون غنية بأوميجا 3 المهم لنمو المخ،لكن بعض الأسماك بها زئبق، ولو زاد استهلاكها يمكن أن يضر الجهاز العصبي.

وأضاف عبد الحميد، أن التنوع والاعتدال هو الأساس، وأي نوع جعام لو زاد عن حده يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة الطفل، لذا يجب الحذر وتناول أنواع الطعام بكميات محدودة حفاظا على صحة الطفل.

تغذية الطفل

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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