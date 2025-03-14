سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات فى رمضان مع الأطفال والدراسة

يصادف رمضان هذا العام بداية التيرم الثانى من السنة الدراسية الحالية ما يؤثر على الطلاب بشكل سلبي لأن للأسف معظم الأمهات تفشل فى ضبط مواعيد الأبناء خلال هذا الشهر.

وتكثر الشكوى حول قلة النوم ليس للكبار فقط بل للصغار أيضا ما يؤثر على مستواهم التعليمي وبالتالى يؤثر على مستقبلهم.

سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات مع الأبناء في رمضان

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أخطاء تفعلها الأمهات مع الأبناء دون قصد خلال شهر رمضان أثناء فترة الدراسة، منها:-

السهر حتى الفجر على التلفزيون أو الموبايل، ويجب أن ينام الطالب أو الطفل مبكرا ويستيقظ قبل الفجر للسحور ومراجعة دروسه ما يحسن من تركيزه.

إهمال وجبة السحور، وهى أهم وجبة للطفل لأنها تساعده على مقاومة التعب والجوع طوال اليوم.

مذاكرة المواد الصعبة في فترة الصيام، حيث يجب تأجيلها آلة بعد الفطار زجعل المواد الخفيفة قبل الإفطار.

المبالغة في العقاب وقت التعب أو قلة التركيز، حيث يجب الرأفة بهم لأن الصيام مع الدراسة مجهود عليهم.

الاعتماد على المشروبات الغازية أو العصاير الصناعية، والأفضل العصائر الطبيعية والمياه الوفيرة للحفاظ على نشاطهم.

شهر رمضان

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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