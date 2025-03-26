السلطات السورية تلقي القبض على قائد عسكري بنظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أن مديرية أمن دمشق ألقت القبض على ماهر زياد حديد، ذراع الأمن العسكري في حي التضامن عهد النظام السوري السابق.

متورط بجرائم قتل واعتقال

وقالت الوزارة إن حديد متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي.

استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

ولفتت إلى أنه سيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة تمشيط في العديد من المحافظات السورية

وتجري السلطات السورية حملة تمشيط في العديد من المحافظات السورية هدفها إلقاء القبض على عسكريين متورطين بارتكاب الجرائم خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

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