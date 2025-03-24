تزامنا مع تحليق الطيران الإسرائيلي، سماع دوي انفجار في ريف دمشق

قالت شبكة "درعا 24" إن سكان ريف دمشق الجنوبي سمعوا صوت انفجار مع تصاعد أعمدة دخان في محيط مطار "بلي العسكري".

وأضافت أن هذا الانفجار وقع تزامنا مع تحليق للطيران الإسرائيلي في المنطقة.

جدير بالذكر أن يوم السبت الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة نجها جنوبي العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني قوله إن الغارة على بلدة نجها استهدفت مواقع عسكرية ومساكن ضباط.

ومنذ سقوط نظام الأسد، كثفت إسرائيل من غاراتها وقصفها لمواقع عسكرية في سوريا.

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