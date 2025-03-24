الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تزامنا مع تحليق الطيران الإسرائيلي، سماع دوي انفجار في ريف دمشق

سماع دوي انفجار في
سماع دوي انفجار في ريف دمشق

 قالت شبكة "درعا 24" إن سكان ريف دمشق الجنوبي سمعوا صوت انفجار مع تصاعد أعمدة دخان في محيط مطار "بلي العسكري".

وأضافت أن هذا الانفجار وقع تزامنا مع تحليق للطيران الإسرائيلي في المنطقة.

جدير بالذكر أن يوم السبت الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة نجها جنوبي العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني قوله إن الغارة على بلدة نجها استهدفت مواقع عسكرية ومساكن ضباط.

ومنذ سقوط نظام الأسد، كثفت إسرائيل من غاراتها وقصفها لمواقع عسكرية في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل دمشق انفجار في دمشق ريف درعا

مواد متعلقة

غارات إسرائيلية على نجها جنوبي دمشق

مسلسل معاوية الحلقة الأخيرة، وداع مؤثر لمعاوية بن أبي سفيان في دمشق

مسلحون يستولون على منزل رئيس تحرير الوطن السورية وينهبون محتوياته في دمشق

3 قتلى و15 مصابا في انفجار اللاذقية بسوريا

الأكثر قراءة

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

نجم بيراميدز البديل المحتمل لـ زيزو في الزمالك

الصحة: عدد حالات الدرن المكتشفة في مصر 11007 خلال 2024

رئيس النواب ينتقد غياب وزير الصحة لهذا السبب

منوعات

المزيد

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

المزيد

خدمات

المزيد

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

معارك وغزوات، معركة البويب وانتقام المسلمين لهزيمة موقعة الجسر

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

المزيد
الجريدة الرسمية