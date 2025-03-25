الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

الاتصالات السورية: عمل تخريبي وراء انقطاع الإنترنت

خدمات الإنترنت، فيتو
خدمات الإنترنت، فيتو

أرجعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، الانقطاع العام في خدمة الإنترنت في معظم المحافظات، اليوم الثلاثاء، إلى تعرض المسارات الضوئية لـ«عمل تخريبي» في منطقتين مختلفتين.

اضطراب واسع في خدمات الإنترنت

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة، أن «العطل ناجم عن تخريب طال المسارين الضوئيين في منطقة حسياء بريف حمص، ومدينة معلولا بريف دمشق، ما تسبّب باضطراب واسع في خدمات الإنترنت على مستوى البلاد».

 جودة خدمة الإنترنت في العديد من المناطق السورية

وأوضحت الوزارة أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية أثرت بشكل كبير على جودة الخدمة في العديد من المناطق السورية، مشيرةً إلى أن التخريب شمل أيضًا سرقة معدات إلكترونية أساسية.

وبحسب البيان، سارعت الورشات الفنية التابعة للوزارة إلى موقعي الأعطال فور تلقي البلاغ، حيث باشرت أعمال الإصلاح واستبدال القطع المسروقة، بهدف إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لما نقلته صحيفة «الوطن» السورية.

توقف دمة الإنترنت فى سوريا

وانقطع الاتصال بشبكات الإنترنت المحلية في عموم سوريا بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، حيث أكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن خدمة الإنترنت توقفت في معظم المحافظات السورية.

 

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سوريا خدمات الانترنت المناطق السورية اعمال الاصلاح عمل تخريبي خدمة الإنترنت

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