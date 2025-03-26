صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة في غلاف غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يلقى انتقادا كبيرا من أغلب دول العالم.

وأكدت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة غير مبررة ولا تطاق.

بريطانيا تنتقد العدوان الإسرائيلي على غزة



وأضافت السلطات البريطانية أن الهجمات لا تخدم مصالح إسرائيل ولا يمكن تبريرها على أنها دفاع عن النفس ويجب أن تتوقف.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارة الإسرائيلية على منزل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، منذ قليل صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 بينهم أطفال.

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