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خارج الحدود

قاضية أمريكية ترفض احتجاز طالبة كورية شاركت في احتجاجات ضد الحرب على غزة

احتجاجات ضد الحرب
احتجاجات ضد الحرب على غزة

رفضت قاضية أمريكية، احتجاز مسؤولى الهجرة لطالبة من كوريا الجنوبية تدرس بجامعة كولومبيا، ولديها إقامة قانونية دائمة فى الولايات المتحدة، وذلك بعد مشاركتها في احتجاجات معارضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

إلغاء وضع الإقامة الدائمة

وتعيش يونسيو تشونج (21 عامًا) في الولايات المتحدة منذ أن كانت في السابعة من عمرها، ولكن تم إبلاغ فريقها القانوني هذا الشهر بإلغاء وضع الإقامة الدائمة القانونية الخاص بها، وذلك حسبما ورد في سجلات المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

ورفعت تشونج دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، لمنع ترحيلها.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتعهّد ترامب بترحيل المتظاهرين الأجانب الذين احتجوا ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واتهمهم بـ"دعم حركة حماس" و"معاداة السامية".

ويقول المتظاهرون، وبعضهم من جماعات يهودية: إن الإدارة تخلط بين انتقادهم لإسرائيل ودعمهم لحقوق الفلسطينيين من جهة، وبين معاداة السامية ودعم "حماس" من جهة أخرى. وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بإجراءات الحكومة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي: إن تشونج "انخرطت في سلوك مثير للقلق"، بما في ذلك عندما ألقت الشرطة القبض عليها في وقت سابق خلال احتجاج في "كلية بارنارد".

المحكمة الجزئية الأمريكية

ولم تعتقل تشونج بعد، ولكن مسؤولين من الهجرة زاروا مسكنها عدة مرات بحثًا عنها.

وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ناعومي ريس باكوالد أصدرت، أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد الحكومة يمنع احتجاز تشونج.

وجاء في الدعوى التي رفعتها تشونج أن الإجراءات المتخذة ضدها "تشكل جزءًا من نمط أوسع من جهود الحكومة يستهدف الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، والتي تنتقد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة".

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