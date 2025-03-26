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خارج الحدود

لافروف يسخر من موقف القادة الأوروبيين تجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا

سيرجي لافروف، فيتو
سيرجي لافروف، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، سخر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من موقف بعض القادة الأوروبيين تجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال لافروف في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، تم بثه مساء أمس الثلاثاء، إن "مختلف السياسيين مثل ماكرون وستارمر وفون دير لاين بدأوا بالصراخ أن الكرة في ملعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن قبل ثلاثة أيام من ذلك كانوا يتحدثون عن رفض أي هدنة وعن ضرورة تسليح أوكرانيا قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ليكون لديها موقف قوي".

وتابع: "وهم غيروا موقفهم في الحال بعد تغير اتجاه الرياح".

وأشار إلى أن أوكرانيا أطلقت "عددًا قياسيًّا من الطائرات المسيرة" على المناطق الروسية الوسطى في اليوم ذاته مع إعلانها الموافقة على وقف إطلاق النار، وأن الغرب لم يدن ذلك.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بعد المحادثات مع الوفد الأمريكي في السعودية يوم 11 مارس.

وأعلنت روسيا تأييدها لفكرة وقف إطلاق النار، لكنها أشارت إلى عدد من الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

وفي وقت لاحق أعلنت موسكو وواشنطن عن الاتفاق على وقف الهجمات على مواقع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. وأعلنت كييف موافقتها على ذلك أيضًا.

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