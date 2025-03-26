بينهم أطفال، استشهاد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا بقطاع غزة

غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارة الإسرائيلية على منزل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، منذ قليل صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 بينهم أطفال.



في سياق آخر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، على طاقم إسعاف تابع لـ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم الفوار، جنوب الخليل، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان لها، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طاقمها بالضرب المبرح في مخيم الفوار، كما حطمت مركبة الإسعاف واستولت على مفاتيحها، قبل أن تجبر أفراد الطاقم على مغادرة المنطقة تحت التهديد بإطلاق النار عليهم، مشيرة إلى أنهم نقلوا إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفوار مساء أمس، وسط إطلاق الرصاص والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما داهمت عددا من المنازل، واحتجزت أصحابها وحققت معهم ميدانيًّا.

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