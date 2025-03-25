محافظ الشرقية يُشارك فى اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

عقد اليوم اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

الدكتور هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة

كما حضر الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أركان حرب دكتور سمير فرج عضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وذلك بقاعة الإجتماعات بجامعة الزقازيق.

التصديق على محضر الجلسة السابق

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة، أعقبه مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن مناقشة موضوعات تتعلق بالشئون المالية وشئون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والدراسات العليا والبحوث وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق الصالح العام وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

تقديم التهنئة لرئيس الجمهورية

وخلال الإجتماع حرص المحافظ على تقديم التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك لرئيس جامعة الزقازيق، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

المحافظ يثمن دور الجامعة كشريك أساسي

ثمن محافظ الشرقية مجهودات جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكدًا أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي في إعداد الدراسات العلمية اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية والتي تُساهم في إحداث التنمية المستدامة والمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

رئيس الجامعة يرحب بالمحافظ

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة في إجتماع مجلس الجامعة، مؤكدًا إستمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

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