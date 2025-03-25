محافظ الشرقية يوجه برفع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتكثيف الحملات الرقابية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإستعداد الجيد لاستقبال عبد الفطر المبارك من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة والحدائق والمتنزهات العامة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أجازة العيد.

الدكتور احمد عبدالمعطى نائب المحافظ

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وباقى اعضاء المجلي التنفيذى لمحافظة الشرقية

التنسيق مع مباحث التموين

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات وشوادر بيع اللحوم، لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال أجازه عيد الفطر المبارك.

رؤساؤ المراكز والمدن والاحياء

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة والتصدي بكل حزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والعمل على إزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها ، بجانب رفع درجة الإستعداد بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أحداث طارئه خلال أجازه العيد.

تكثيف حملات نظافة الشوارع

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف لتجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والبالغ عددها 796 ساحة مع تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد بإجمالي 5000 مسجد مع تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.

متابعة حركز المركبات

كما كلف المحافظ مدير الإدارة العامة للمواقف بمتابعة حركة المركبات بمواقف السيارات " النقل العام - السرفيس - نقل الركاب " بالمحافظة للتأكد من الإلتزام بخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى.

الاساعدادت القصوى بالمستشفيات

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة من خلال تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة ومنع الإجازات وزيادة أعداد الفرق الطبية بالنوبتجيات والسهر وخاصة في الأقسام الحرجة كالإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مع تكثيف الحملات التفتيشية لرصد مراكز علاج الإدمان المخالفه واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

سرعة الانتهاء من كافة العقود

وخلال الإجتماع وجه المحافظ مديري إدارات الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من كافة العقود الخاصة بالمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، مؤكدًا أن إمتناعهم يُعد إهدارًا للمال العام وضياع حق الدولة.

تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمظومة العمل

كما وجه المحافظ مديرة المراكز التكنولوجيه بالمحافظة بإعداد تقرير يتضمن الحاله الفنية والإنشائية للمراكز التكنولوجيه بالمراكز والمدن والأحياء متضمنًا أجهزة التابلت والحاسب الآلي والقوى البشرية المدربة، وكذلك شبكات الإنترنت وذلك لتقديم الدعم اللازم والذي يساهم في الارتقاء بمنظومه العمل ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

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