محافظ الشرقية: انطلاق مبادرة "عيون أطفالنا" عقب إجازة العيد

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وفدًا ضم الدكتور عرفة قيقة رئيس مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا، والدكتور منير كامل وذلك لاستعراض ومناقشة أهداف وفعاليات مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا وخطط تنفيذ مرحلة الكشوفات الطبية والعلاج والنظارات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

وأوضح المحافظ أن الشرقية تُعد أولى المحافظات التي تنطلق منها مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والتضامن الإجتماعي والجهة المعالجة وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بـداية جديدة لبناء الإنسان "، لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة التي تستهدف جميع الفئات العمرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ الشرقية أن مرحلة الفحص الأولى للأبصار تمت يوم أمس بنجاح وفى وقت قياسى، لافتًا إلى أن مرحلة الكشف الطبي والعلاج و توزيع النظارات الطبية والتدخلات الجراحية، من المقرر أن تبدأ فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وقبل بدء إمتحانات آخر العام الدراسى الحالى.

كما أثنى المحافظ على المبادرة كونها تأتي في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى فحص وعلاج أكثر من 650 ألف طالب بالمدارس من الصف الأول إلى السادس الابتدائي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية بالمديرية والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية انتهت من فحص 645,078 طالب، وذلك حتى يوم الثلاثاء 18 مارس، بنسبة تخطت الـ 98% من عدد التلاميذ المستهدف، كما تم تحديد مشاكل الإبصار لدى 46,815 تلميذ، سيتم الكشف الطبى عليهم بالمدارس المركزية.

بينما أشار محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب، بما يضمن لهم التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل النتائج، إذ يُعتبر البصر عند الأطفال هو بوابتهم لإستكشاف العالم وتعلم المهارات الأساسية، والحفاظ على صحة عيونهم يُساهم في تطورهم العقلي والإجتماعي، والذي ينعكس مباشرة على مستقبلهم.

وبدوره أوضح الدكتور عرفة قيقه رئيس مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" أن إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية المتخصصة التى ستبدأ عقب إجازة العيد مباشرة،و سوف تتم عن طريق فريق طبي محترف مزود بأحدث الأجهزة الطبية داخل مدارس مركزية سيتم تحويلها إلى مستشفيات ميدانية، لتستقبل كل مدرسة مركزية التلاميذ المحددين من 30-40 مدرسة محيطة بها، وسيتم توزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز وتسليم النظارات الطبية المجانية للطلاب المستحقين في مدارسهم.كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة وجراحية إلى مستشفيات متخصصة، وذلك بالتعاون بين المؤسسة العالمية لأندية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى فحص وعلاج ٧ ملايين طالب في المدارس الإبتدائية في الريف المصري خلال ٣ سنوات، بحلول عام ٢٠٢٧. مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المبادرة في محافظتي المنوفية والغربية في العامين الدراسيين السابق والحالي حيث تم تقديم كافة الفحوصات الطبية المتخصصة والعلاج والنظارات وإجراء العمليات الجراحية.

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