الخميس 20 مارس 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يُتابع رصف مدخل المنطقة الصناعية ببلبيس

محافظ الشرقية, فيتو
محافظ الشرقية, فيتو

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندسة سلوى سامي صالح رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا ومحافظة الشرقية أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق السطحي أمام مدخل المنطقة الصناعية بالزوامل بساتين الإسماعيلية بمدينة بلبيس بطول 400 م ومتوسط عرض 8.5 م وبتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك عقب إغلاق مَنزل المنطقة المتسبب في الحوادث المرورية وحفاظًا على مستخدمي الطريق وزيادة مستوى الأمان عليه وخلق بيئة استثمارية جيدة أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.

تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار

أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

توجيهات المهندس محافظ الشرقية 

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بحل مشكلة المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية الخاصة بتعرض العديد من السيارات لحوادث سير بسبب ربط منزل ومطلع المنطقة الصناعية مع الطريق الأوسطي، حيث قامت الهيئة بالإنتهاء من رفع كفاءة الطريق السطحي وغلق منزل المدينه المتسبب في الحوادث حفاظًا على مستخدمي الطريق وزيادة مستوى الأمان وذلك بطول 400 م ومتوسط عرض 8.5 وبتكلفة 2 مليون جنيه.

وأشار المهندس تامر مراد بالهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية إلى أن المنطقة الصناعية بالزوامل متصلة بالطريق الدائري الأوسطي عن طريق مطلع وبطريق القاهرة بلبيس الصحراوى بطريق خدمة بطول ٨ كم وطريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي، وذلك عن طريق كوبرى علوى بـقرية الزاومل لنقل الحركة للجانب المقابل من ترعة الإسماعيلية والذي يبعد ١كم من المنطقة الصناعية كما تبعد المنطقة الصناعية حوالي ١٥ كم من خط سكة حديد الروبيكي وأيضا  لتسيير حركة السيارات من وإلي المنطقة الصناعية والنهوض بالصناعة وتهيئة الأجواء المناسبة للمستثمرين بالمحافظة.

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