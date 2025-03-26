الدفاع الجوي الروسي يدمر 9 مسيرات أوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 9 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 9 طائرات مسيرة أوكرانية، منها 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق البحر الأسود"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

بوتين: كورسك ستعود إلى ما كانت عليه

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "كل شيء سيعود إلى ما كان عليه في مقاطعة كورسك"، مؤكدا أن السلطات الروسية لن تتخلى عن سكان كورسك بعد تحرير الأراضي من التشكيلات الأوكرانية.

وقال بوتين خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الثقافة والفنون لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم في هذا المجال والأدب ونشر الكتب: "أنا متأكد من أننا سنعيد إعمار كل شيء (في مقاطعة كورسك)، وسيتم تخصيص جميع الأموال اللازمة لهذا"، وفق سبوتنيك.

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