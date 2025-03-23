الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها الزمالك ضد بتروجت، حكام مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وجاءت على النحو التالي:

مباراة بتروجيت ضد الزمالك

مباراة الاتحاد ضد حرس الحدود

مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بتروجت

فى حراسة المرمى: محمد صبحي

فى خط الدفاع: أحمد محمود، أحمد حسام، محمود حمدي الونش، صلاح الدين مصدق، محمود بنايتج.

في خط الوسط: عبدالله السعيد، محمود عبد الرازق شيكابالا، ناصر ماهر، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر 

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر اليوم الأحد في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

 خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر الزمالك بتروحيت الاتحاد حرس الحدود بيراميدز الاسماعيلي بتروجيت ضد الزمالك

مواد متعلقة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر (صور)

مودرن سبورت يفوز على سموحة بهدفين نظيفين في كأس عاصمة مصر

سيراميكا يكتسح المحلة بثلاثية في كأس عاصمة مصر

تعرف على برنامج بيراميدز استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي سلم نفسه، فريق بحث لضبط باقي المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

100 مليون بالموسم، الغندور يكشف مفاجآت عقد زيزو المحتمل في الأهلي

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 23 مارس 2025

العظمي بالقاهرة 22، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوم، محاكمة وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

37 ثانية، فيديو جديد للحظات السنوار الأخيرة وتفاصيل هامة عن عملية اغتياله

منوعات

المزيد

مدن عالمية تطفئ أضواءها وتغرق في الظلام من أجل الأرض

قطر تشارك العالم الاحتفال بـ ساعة الأرض (صور)

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مهاجمته لجنود الاحتلال.. ما هو الوشق المصري؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية