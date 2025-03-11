الثلاثاء 11 مارس 2025
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مبادرة للتوعية الدينية والأخلاقية بمركز شباب ناصر في الشرقية

شباب الشرقية:اطلاق
شباب الشرقية:اطلاق مبادرةللتوعيةالدينيةبشعارقيمنا من تراثنا

نظمت اليوم الثلاثاء الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية مبادرة للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا"، حيث تم تنفيذ ثالث لقاءات المبادرة بمركز شباب ناصر التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق.

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التعرف على القيم والاخلاق 

 تهدف المبادرة إلى التعرف على القيم والأخلاق لدى النشء وقيم وعادات الأسرة المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعديل السلوك الخاطئ لدى النشء والتعرف على القيم والأخلاق التي تحلى بها أجدادنا المصريين القدماء وكيفية تطبيقها على أرض الواقع بالحضارات الإسلامية والمسيحية.

 

حوار مفتوح وتوعوى 

 تضمنت فعاليات المبادرة حوارا مفتوحا وتوعوى بدأت منال منير مدير عام آثار الشرقية، وفى كلمتها رحبت بالحضور من الأزهر الشريف والمشاركين، وفى شرح مبسط لمعنى القيمة فى عصر المصرى القديم، وكيف تحددت وقتها قيم وثوابت كان لها احترامها وتقاليدها من عهد الفراعنه والموثقة على الجداريات حتى الآن. 

محاضرة توعية النشء 

 وتلاها محاضرة الدكتور محمد سعيد مدير عام الرواق الأزهري بالشرقية، تم خلالها توعية النشء والحضور بالقيم الإسلامية والحفاظ على عادات وسلوك الطفل المسلم ، وتطرق فضيلته إلى الشائعات وخطورتها وعدم الانسياق ورائها ومنع ترويجها للحفاظ على وطننا الحبيب.

 

الالتزام بالقيم والأخلاق 

 وتحدث سعيد عن كيفية تسيير جميع شئون حياتنا بالنظام والالتزام بالقيم والاخلاق، وكيف حث الإسلام على إتباع النظام في شتى أمور الحياة علاوة على الأخذ بالاسباب وكيفية تحمل المسئولية والقيم والعقائد التي لابد أن يسير عليها النشء والمجتمع. 

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الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب 

 هذا وينفذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد المهندس حازم الاشمونى  محافظ الشرقية،  بتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بإشراف الدكتورة ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة،  والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب. 

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اليوم الثلاثاء الادارة المركزية تنمية النشء وزارة الشباب والرياضة الادارة العامة للموهوبين مبادرة التوعية الدينية قيمنا من تراثنا شباب الزقازيق شرق

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