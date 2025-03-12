شباب الشرقية: تكثيف الأنشطة الرياضية بإدارة مشتول

انطلقت اليوم أولى مباريات الدورة الرمضانية بـمركز شباب مشتول السوق التابع لإدارة شباب مشتول بمحافظة الشرقية، حيث تم تنفيذ الدورة على ملعب مركز شباب المدينة بمشاركة الفرق المختلفة لمراكز الشباب.

خلق روح المنافسة بين الأعضاء

جاء ذلك بهدف تنمية المهارات الرياضية لدى الأعضاء وخلق روح المنافسة بين أعضاء المراكز للحصول على الفوز في نهاية الدورة والاحتفال بشهر رمضان من خلال رياضة كرة القدم المحببة للجميع.

تنفيذ مسابقة اللياقة البدنية

كما تم تنفيذ مسابقة اللياقة البدنية للطلائع بـمركز شباب دهمشا وشارك في التنفيذ أعضاء مركز الشباب وذلك لتنمية المهارات الرياضية لدى الأعضاء وبمركز شباب مشتول.

مبادرة رمضان أحلى بمراكز الشباب

وأقيم أيضا دوري تنس طاولة للشباب ضمن خطة نشاط المركز للاحتفال بشهر رمضان الكريم ذلك اليوم الأربعاء الموافق 12 من مارس 2025 ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رمضان أحلى بمراكز الشباب للموسم الثاني وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية و الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية

إشراف الدكتور أيمن عبد المقصود

وأشرف على الدورة الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب والمهندس السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب ومتابعة أمل رضا مديرة إدارة شباب مشتول التابعة لمحافظة الشرقية.

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