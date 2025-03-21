ندوة تثقيفية عن دور الأمهات لعضوات نادي الفتاة والمرأة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

الأم هي أساس المجتمع

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تنفيذا لمبادرة بداية وبمناسبة الإحتفال بـ عيد الأم قامت إدارة أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب أبو كبير بتنظيم ندوة تثقيفية عن دور الأمهات في الإسلام وذلك بمشاركة 50 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة بالمركز.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام دينا السيد طلبة المدرب المعتمد من الوزارة بتقديم الندوة والتي أوضحت خلالها ان الاحتفال بعيد الأم يأتي تكريما للأمهات وتعظيم شأنهن كنوع من التقدير للمجهودات العظيمة التي يقدمنها والمحبة والعطاء وجهدهن المبذول من أجل راحة أبنائهن.

وتعد الأم هي أساس لبناء كل مجتمع متقدم صالح، ومن واجب الأبناء رعاية الأم واحترامها ومحبتها والتعبير لها في كل وقت عن مشاعرهم وحبهم لها وليس فقط في وقت أو يوم محدد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الندوة تضمنت تكريم 6 أمهات مثاليات من عضوات نوادي الفتاة والمرأة بالمركز بمنحهن هدايا تذكارية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والذي يوافق يوم 21 مارس من كل عام.

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