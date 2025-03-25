الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: ما زال مصير 9 مسعفين في رفح مجهولًا

الهلال الأحمر الفلسطيني،
الهلال الأحمر الفلسطيني، فيتو

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه لا يزال مصير 9 من أفراد طاقم إسعاف في رفح مجهولا، وذلك بعد 3 أيام من استهداف الاحتلال لهم، وفق ما ذكرت صحف عدة.

الاحتلال رفض محاولات منظمات دولية

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه لطالما الاحتلال رفض محاولات منظمات دولية تسهيل وصول فريق إنقاذ لموقع طاقم الإسعاف.

الهلال الأحمر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة 

وأعرب الهلال الأحمر الفلسطيني، عن قلقه البالغ على سلامة طواقمه وأنه يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

جدير بالذكر أن هيئة إعلام الأسرى أعلنت استشهاد القائد الوطني والأسير المحرر جبر عمار متأثرًا بإصابته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

 أسير محرر أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال
 

وذكر إعلام الأسرى في بيان له أن عمار هو أسير محرر أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال وتحرر في صفقة التبادل في العام 1983.

كوادر المقاومة ضد الاحتلال

وأوضح أنه كان من كوادر المقاومة ضد الاحتلال في غزة بعد 1967، ويعد من مؤسسي الحركة الإسلامية في السجون.

معركة طوفان الأقصى


وأشار المصدر ذاته إلى أن جبر عمار عاد إلى غزة قبل مدة قصيرة من معركة "طوفان الأقصى" بعد إبعاد استمر 30 عامًا إلى السودان.

 

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