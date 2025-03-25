أعلنت هيئة إعلام الأسرى استشهاد القائد الوطني والأسير المحرر جبر عمار متأثرًا بإصابته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

أسير محرر أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال

وذكر إعلام الأسرى في بيان له أن عمار هو أسير محرر أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال وتحرر في صفقة التبادل في العام 1983.

كوادر المقاومة ضد الاحتلال

وأوضح أنه كان من كوادر المقاومة ضد الاحتلال في غزة بعد 1967، ويعد من مؤسسي الحركة الإسلامية في السجون.

معركة طوفان الأقصى

وأشار المصدر ذاته إلى أن جبر عمار عاد إلى غزة قبل مدة قصيرة من معركة "طوفان الأقصى" بعد إبعاد استمر 30 عامًا إلى السودان.

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