الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصادر لبنانية: لا علاقة لأي حزب في لبنان بإطلاق الصواريخ

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

قالت مصادر أمنية لبنانية  الثلاثاء، إنه لا علاقة لأي حزب لبناني بإطلاق الصواريخ يوم السبت الماضي على مستوطنة المطلة الإسرائيلية.

مصادر لبنانية: لا علاقة لأي حزب في لبنان بإطلاق الصواريخ

 

وقالت المصادر: "التحقيقات أثبتت أن لا علاقة لأي حزب لبناني بإطلاق الصواريخ قبل أيام، وقد تم توقيف عدد من الأشخاص فيما التحقيقات مستمرة".

وشن جيش الاحتلال  الإسرائيلي السبت 22 مارس، سلسلة من الغارات على موجتين والتي أسفرت، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وجاءت الغارات بعد إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل من قبل مجموعة مجهولة.

وكان الجيش اللبناني أعلن، أنه عثر على منصات إطلاق صواريخ بدائية الصنع شمال نهر الليطاني جنوب لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل اطلاق الصواريخ الصحة اللبنانية الجيش اللبناني

مواد متعلقة

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

الاحتلال ينفذ سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

تعرف على سيناريوهات أسعار الوقود بعد عيد الفطر، ومصدر: الزيادة المتوقعة كبيرة

أخبار مصر: موعد وقيمة زيادة أسعار الوقود المتوقعة، شائعة تتسبب في كارثة داخل مسجد بالأقصر، تصريح مثير من وزير الرياضة عن ابنه

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الأوقاف تعلن تخصيص 6240 ساحة لصلاة عيد الفطر

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والدنيس والسبيط وانخفاض الجمبري

منوعات

المزيد

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

رصد حدثين خطيرين عند منتصف الليل، دراسة تكشف مؤشرات اقتراب ساعة يوم القيامة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام سيراليون (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وما وقتها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم أكل الكنافة في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

حدث في 25 رمضان 1418هـ، وفاة الشيخ إسماعيل العدوي خطيب الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية