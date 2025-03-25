قالت مصادر أمنية لبنانية الثلاثاء، إنه لا علاقة لأي حزب لبناني بإطلاق الصواريخ يوم السبت الماضي على مستوطنة المطلة الإسرائيلية.

مصادر لبنانية: لا علاقة لأي حزب في لبنان بإطلاق الصواريخ

وقالت المصادر: "التحقيقات أثبتت أن لا علاقة لأي حزب لبناني بإطلاق الصواريخ قبل أيام، وقد تم توقيف عدد من الأشخاص فيما التحقيقات مستمرة".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 22 مارس، سلسلة من الغارات على موجتين والتي أسفرت، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وجاءت الغارات بعد إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل من قبل مجموعة مجهولة.

وكان الجيش اللبناني أعلن، أنه عثر على منصات إطلاق صواريخ بدائية الصنع شمال نهر الليطاني جنوب لبنان.

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