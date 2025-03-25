ترامب يزعم: مزيد من الدول لديها رغبة في التطبيع مع إسرائيل

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالات توسع اتفاقيات "أبراهام"، التي وقعتها عدد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

اتفاقيات أبراهام تحقق تقدم

وقال ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، أمس الاثنين: "سجلت اتفاقيات أبراهام نجاحا هائلا، وسترون دولا تبدأ في استكمال التزاماتها في تلك الاتفاقيات للانضمام إليها".

وتابع: "بدأت الدول مجددا تبدي رغبة شديدة في المشاركة في الاتفاقيات وهذا سيكون رائعا".

فترة رئاسة ترامب الأولى

ومن جانبه، أشاد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بما تم تحقيقه من إنجازات في اتفاقيات أبراهام"، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.

وتابع: "مع عودة ترامب للبيت الأبيض، سنواصل بناء اتفاقيات "أبراهام" وإضافة دول جديدة إليها"، مضيفا: "سنواصل العمل لإحراز المزيد من التقدم في هذا الأمر، لكن الوقت لا يزال مبكرا".

تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية

يذكر أن ترامب، رعى خلال فترة رئاسته الأولى، اتفاقيات "أبراهام"، الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ووقعتها في ذلك الحين كل من الإمارات والبحرين، من جانب، وإسرائيل من الجانب الآخر.



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