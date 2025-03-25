حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الثلاثاء، إنه يبدو أن حرائق الغابات بمحافظة ويسونج بجنوب شرق كوريا الجنوبية تخرج عن السيطرة بسبب الرياح القوية غير المتوقعة والطقس شديد الجفاف.

❗️🇰🇷 - South Korea is battling wildfires in its southeastern region, worsened by strong, dry winds.



The fires, which began Friday in Sancheong County (250 km southeast of Seoul), have spread to Euiseong, North Gyeongsang Province (180 km southeast), and Ulju County, Ulsan (300… pic.twitter.com/TZYoYBCS1H — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 23, 2025

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن منطقة الغابات المتضررة من الحرائق في ويسونج، على بعد نحو 180 كيلومترًا جنوب شرق سول، اتسعت بواقع أكثر من 4000 هيكتار خلال ليلة لتصل إلى 12699 هيكتارًا حتى صباح اليوم الثلاثاء، رغم جهود السلطات لإخماد الحرائق.

ووفقًا لقطاع الغابات الكوري، فإن معدل إخماد الحرائق في ويسونج تراجع من 60% مساء أمس الاثنين إلى 54% حتى التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء.

وبحسب المسؤولينن فقد أعاقت الرياح القوية غير المتوقعة والطقس شديد الجفاف جهود إخماد الحرائق.

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