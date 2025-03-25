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خارج الحدود

كوريا الشمالية تهدد برد ساحق على المناورات الثلاثية بشبه الجزيرة الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، فيتو

نددت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بالمناورات البحرية المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، محذرة من ردود "ساحقة" و"حاسمة" على أي استفزازات من الدول المعادية.

وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا حول المناورات البحرية الثلاثية التي جرت في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو الجنوبية بكوريا الجنوبية من الاثنين إلى الخميس الماضي، بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وتعد هذه التدريبات الأولى من نوعها هذا العام والأولى منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير الثاني، وقد شاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسون" بهدف تعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن هذه المناورات تسهم في تصعيد التوترات السياسية والعسكرية الإقليمية إلى أقصى حد، مشيرة إلى أنها تزامنت مع التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "درع الحرية".

وقالت الوكالة: "إن جنون المغامرة الأمريكي للهيمنة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالكامل، بالتعاون مع القوى المعادية، تجاوز كل السوابق".

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