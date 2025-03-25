الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير إسرائيلي يناقش في واشنطن فرض الحكم العسكري على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية عن مسئول إسرائيلي قوله: إن هناك مناقشات داخلية غير مقطوع بها حول مصير الحرب والتعامل مع المقاومين في غزة.

 مصير السيطرة المدنية في غزة 

وذكر المسئول الصهيوني أنه داخل الحكومة لم يقرروا بعد مصير السيطرة المدنية في غزة بما في ذلك مسألة فرض حكم عسكري.

وأضاف المسئول الإسرائيلي بأن الوزير ديرمر سيبحث في واشنطن هذا الأسبوع خطة للسيطرة العسكرية على غزة..

نداء عاجل إلى جمهور الشعب الفلسطيني

جدير بالذكر أن الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى وجه نداء عاجلا إلى جمهور الشعب الفلسطيني بضرورة شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر بداية من غروب يوم الأربعاء وحتى فجر الخميس.

وتوحيد مواقفها لحماية المسجد الاقصي 

كما ناشد خطيب المسجد الاقصي الدول العربية والإسلامية بضرورة تكثيف جهودها وتوحيد مواقفها لحماية المسجد من الأخطار التي تهدده.

 

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غزة فرض حكم عسكري الشعب الفلسطيني إسرائيل

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