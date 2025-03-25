الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التصفية العرقية لإجبار سكان غزة على الهجرة

السفير ماجد عبد الفتاح،
السفير ماجد عبد الفتاح، فيتو

علق السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على دعوة مصر للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتسمية الإجراءات الإسرائيلية في غزة على حقيقتها، مشيرة إلى أنها ليست تهجيرًا طوعيًّا بل تطهيرًا عرقيًّا.

 

تحرك عربي في مجلس الأمن 

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "التحرك العربي قد بدأ بالفعل منذ الأسبوع الماضي، حين دعت المجموعة العربية إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن، تم خلالها مناقشة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث أظهرت التقارير أن المساعدات الإنسانية لن تكفي لأكثر من أسبوعين".

 

مساعي إسرائيل تجاه سكان غزة

وأكد، أنّ إسرائيل تسعى لتجويع وتعطيش سكان غزة عبر قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية، مما يشكل ضغطًا إضافيًّا على السكان ويدفعهم للبحث عن الهجرة الطوعية في هذه الظروف، اعتبر أن ما يحدث لا يمكن تصنيفه إلا كتصفية عرقية مخالفة للقرارات الدولية، لافتًا إلى أنَّ المجلس شهد إجماعًا شبه كامل على إدانة الممارسات الإسرائيلية، إلا أن هناك صوتًا منفردًا، وهو الموقف الأمريكي، الذي دافع عن إسرائيل.

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الجامعة العربية الأمم المتحدة مجلس الامن غزة سكان غزة إسرائيل

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