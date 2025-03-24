الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية المصرية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة

الخارجية المصرية،
الخارجية المصرية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إدانتها لإعلان الكيان الصهيوني إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ۱۳ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

أكدت مصر على انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيرًا قسريًا، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية المصرية تهجير الفلسطينيين الكيان الصهيونى المغادرة الطوعية

الأكثر قراءة

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

بالتزامن مع وقفة العيد، انخفاض درجات الحرارة 6 درجات مئوية

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

أقرب الناس إلى والدي حاربوني في الملاعب، كريم حسن شحاتة يروي تفاصيل مؤثرة

الخارجية المصرية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة

إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

الأهلي يضيق الفارق ويسجل هدفه الأول في مرمى طلائع الجيش

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

منوعات

المزيد

دراسة: السعادة تتزايد بين كبار السن وتتناقص بين الشباب

حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو دجانة الأنصاري صاحب سيف رسول الله

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

معجزات الرسول.. سداد دين جابر بن عبدالله بدعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية