الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة لـ 60 فلسطينيا منذ فجر الإثنين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم، بارتفاع عدد الشهداء في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي إلى 60 منذ فجر الاثنين.

بقاء حركة حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن بقاء حركة حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل وإعادة ترميم المحور الإيراني.

وأضاف نتنياهو: "إذا بقيت حماس في غزة سيكون لدينا مزيد من المخطوفين وهجوم 7 أكتوبر آخر.. سنحرر جميع المخطوفين من غزة وندمر حركة حماس".

وتابع نتنياهو: "تحرير مخطوفينا من غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا.. المقاطع المصورة لمخطوفينا بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم.. وشريط حماس بشأن الأسرى حرب نفسية ومشاهدته صعبة".

تنفيذ "أنشطة عسكرية" في غزة

 وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الفرقة 36" التابعة له تستعد لتنفيذ "أنشطة عسكرية" في  غزة، بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس"، أنه بعد تقييم الوضع "بدأت قوات الفرقة 36 استعداداتها لتنفيذ أنشطة عسكرية في القيادة الجنوبية بعد أن أنهت في الأشهر الأخيرة مناورة برية في  لبنان وبعد أشهر طويلة من الأنشطة العملياتية في الجبهة الشمالية".

واستأنفت إسرائيل الأسبوع الماضي، عدوانها على قطاع غزة.

تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي، وسع أمس الأحد، عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتشمل أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، في حين تحاصر الدبابات آلاف العائلات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة.

وتسببت عودة القتال في القطاع باستشهاد المئات من الفلسطينيين وإصابة أكثر من ألف آخرين، علاوة على نزوح الآلاف من مناطقهم التي عادوا إليها مؤخرًا.

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