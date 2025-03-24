الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مركز سياسات يشير لاحتمال تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها

دولار، فيتو
دولار، فيتو

توقع مركز سياسات الحزبين أن تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها السيادية في الفترة بين منتصف يوليو وبداية أكتوبر المقبلين.

ويحذر خبراء المركز الأمريكي (Bipartisan Policy Center) من أن "يوم الحساب" قد يبدأ مع بداية يونيو في أسوأ السيناريوهات.

وأفاد محللو المركز بأن الموعد مرهون في الدرجة الأولى بالإيرادات التي ستحصل عليها الحكومة الأمريكية بعد تحصيل الضرائب في أبريل المقبل.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية فإن إجمالي الدين العام الأمريكي بلغ 36.22 تريليون دولار بحلول 24 مارس الجاري.

وحذر شاي أكباس، مدير السياسة الاقتصادية بالمركز، من أن "تأجيل الكونجرس لمعالجة سقف الدين سيؤدي لمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي".

وأشار إلى أن "مجرد الاقتراب من موعد التخلف عن السداد قد يتسبب في تقلبات بالسوق وارتفاع تكلفة الاقتماس وتآكل الثقة في الاستقرار المالي الأمريكي".

ويعود السبب الرئيسي للأزمة إلى استمرار النزاع السياسي بين الحزبين حول رفع سقف الدين. وسبق أن حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من عواقب كارثية في حال التخلف عن السداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستقرار الاقتصادي الحكومة الأمريكية الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

نتنياهو يبحث مع وزير خارجية أمريكا استئناف العدوان على غزة

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

طالبان: أمريكا ألغت مكافأة مقابل معلومات عن حقاني

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

تطورات ملف تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدا (فيديو وصور)

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

مسيحي مات دفاعا بيدافع عن الوطن.. هل هو شهيد ويدخل الجنة؟، علي جمعة: اللي عمل العبور مسيحي

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية