الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلق على اتصالاته مع بوتين ويصفها بأنها عقلانية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها  عقلانية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع موقع "أوت كيك"، أثناء مناقشة تسوية الصراع الأوكراني:"لقد أجرينا أنا وبوتين بعض المناقشات العقلانية للغاية، وأريد فقط أن يتوقف الناس عن الموت".

ترامب: أجريت حوارا عقلانيا مع بوتين

 

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه  يعرف بوتين جيدا، وأعرب عن ارتياحه لعدم تدهور العلاقات بين الطرفين، بسبب اتهامات روسيا عام 2016 بالتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلن الكرملين، في 18 مارس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال اتصال هاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.


وجاء في بيان الكرملين: "واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".

وأضاف البيان: "وبعد أن أكد التزامه الأساسي بالحل السلمي للصراع، أعلن الرئيس الروسي استعداده للعمل مع شركائه الأمريكيين لاستكشاف السبل الممكنة لحل الصراع بشكل شامل، والذي ينبغي أن يكون شاملًا ومستدامًا وطويل الأمد.

 وبطبيعة الحال، يجب أن نأخذ في الاعتبار الحاجة المطلقة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والمصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".
 

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