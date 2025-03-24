الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

مدينة بابل العراقية،
مدينة بابل العراقية، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها،  تسببت مياه الأمطار التي هطلت على محافظة بابل في جنوب العراق، في الكشف عن أكثر من مئة قطعة أثرية مدفونة في موقع قامت عليه الحضارة السومرية المصنفة ضمن أقدم حضارات البشرية.

العثور على قطع أثرية في مدينة بابل بالعراق 

وعثر فريق حكومي متخصص بالتنقيب عن الآثار، على 111 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، داخل مدينة بورسيبا الأثرية في بابل.

txt

الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

ومن جانبها ذكرت  شرطة محافظة بابل التي شاركت في العملية، أن الآثار التي عثر عليها في الموقع، ظهرت على سطح التربة بسبب الأمطار الأخيرة.

وقالت  في بيان، أن القطع الأثرية المكتشفة ستخضع للدراسة والتحليل من قبل خبراء مختصين في مفتشية آثار وتراث بابل لتحديد هويتها وأهميتها التاريخية.

 

وأظهرت صور للقطع المكتشفة، أن من بينها الأواني الفخارية، بينها ما يشبه المصباح، وجرة صغيرة الحجم، وعدة قطع أخرى صغيرة غير واضحة الاستخدام.

وتقع مدينة بورسيبا، على جانبي بحيرة جنوب محافظة بابل، هي مدينة سومرية قديمة مهمة يعود تاريخ إنشائها لفترة الحضارة السومرية قبل الميلاد بنحو خمسة آلاف عام وفق المكتشفات والأبحاث التاريخية والأثرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطع أثرية العراق مياه الأمطار بابل التنقيب عن الاثار مدينة سومرية

مواد متعلقة

منتخب العراق يخطف تعادلا قاتلا من الكويت 2/2 بتصفيات مونديال 2026

موعد مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدا (فيديو وصور)

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام، ما التفاصيل؟ (فيديو)

منوعات

المزيد

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

"كل ريأكت بجنيه"، أمينة الفتوى توضح الرأي الشرعي في تريند العيدية المتداول (فيديو)

ما شروط الدعاء المستجاب؟ شيخ الأزهر يجيب (فيديو)

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية