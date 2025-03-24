كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

في واقعة غريبة من نوعها، تسببت مياه الأمطار التي هطلت على محافظة بابل في جنوب العراق، في الكشف عن أكثر من مئة قطعة أثرية مدفونة في موقع قامت عليه الحضارة السومرية المصنفة ضمن أقدم حضارات البشرية.

العثور على قطع أثرية في مدينة بابل بالعراق

وعثر فريق حكومي متخصص بالتنقيب عن الآثار، على 111 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، داخل مدينة بورسيبا الأثرية في بابل.

ومن جانبها ذكرت شرطة محافظة بابل التي شاركت في العملية، أن الآثار التي عثر عليها في الموقع، ظهرت على سطح التربة بسبب الأمطار الأخيرة.

وقالت في بيان، أن القطع الأثرية المكتشفة ستخضع للدراسة والتحليل من قبل خبراء مختصين في مفتشية آثار وتراث بابل لتحديد هويتها وأهميتها التاريخية.

وأظهرت صور للقطع المكتشفة، أن من بينها الأواني الفخارية، بينها ما يشبه المصباح، وجرة صغيرة الحجم، وعدة قطع أخرى صغيرة غير واضحة الاستخدام.

وتقع مدينة بورسيبا، على جانبي بحيرة جنوب محافظة بابل، هي مدينة سومرية قديمة مهمة يعود تاريخ إنشائها لفترة الحضارة السومرية قبل الميلاد بنحو خمسة آلاف عام وفق المكتشفات والأبحاث التاريخية والأثرية.

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