الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

في واقعة غريبة من نوعها، تحدثت وسائل إعلام عراقية عن محاولة انتحار غريبة من نوعها، حيث إن من أراد إنهاء حياته بقي على قيد الحياة، فيما قتلت زوجة أخيه جراء الرصاصة.

محاولة انتحار فاشلة تتسبب بمأساة عائلية في العراق



ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر أمني قوله إن "شابا في الـ21 من عمره، حاول الانتحار عبر إطلاق النار من بندقية على صدره، لكن الرصاصة اخترقت جسده لتصيب زوجة أخيه التي كانت بالقرب منه، ما أدى لمقتلها على الفور".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع في قرية سراجق التابعة لقضاء المنصورية في المحافظة"، لافتا إلى أنه "تم نقل جثة المرأة الضحية للطب العدلي والمصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح المصدر أن "قاضي التحقيق أصدر أمرا بتوقيف الشاب لاستكمال الإجراءات القانونية معه بعد تماثله للشفاء".

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