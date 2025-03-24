السيطرة على حريق نشب في "عشش" بالسلام

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل “عشش”، في دائرة قسم شرطة السلام ثان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا، يفيد باندلاع حريق هائل في “عشش”، بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في اللحظات الأولى من اشتعاله، دون وقوع إصابات، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب اندلاع النيران وتحديد حجم الخسائر المادية.

حريق محل عطارة بشارع المعز

وعلى جانب آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل عطار بشارع المعز بوسط القاهرة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد إلى باقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة رفع آثار الحريق للوقوف على ملابساته.

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