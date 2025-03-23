الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم محل عطارة بشارع المعز

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل عطار بشارع المعز وسط القاهرة، دون وقوع أى إصابات.

حريق محل عطارة بشارع المعز 

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل عطار بشارع المعز بوسط القاهرة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة رفع اثار الحريق للوقوف علي ملابساته.

 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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