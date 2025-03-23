الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

اندلاع حريق داخل عقار بالسيدة زينب، والحماية المدنية تحاول إخماده

حريق عقار
حريق عقار

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل عقار سكني بشارع مجلس الأمة بمنطقة السيدة زينب، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمكان الواقعة.

 

حريق عقار السيدة زينب 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بشارع مجلس الأمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجار عملية إخماد الحريق.

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