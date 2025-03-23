كيفية إثبات نشوز الزوجة والآثار المترتبة عليه قانونا

النشوز وفقا للقانون هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذي معه ينتفي شرط الاحتباس، وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.

- تعتبر الزوجة ممتنعة عن طاعة زوجها دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها.

- يترتب على النشوز القانوني حرمان الزوجة من نفقتها فقط أما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الأسباب.

- يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فإذا لم تعترض عليه في المواعيد القانونية 30 يوما من تاريخ الإنذار تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز.

- حال اعتراض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة وقضى برفضه بحكم نهائي يحق للزوج إقامة دعوى لإثبات نشوز الزوجة.

- الزوجة تصبح ناشز إذا خرجت من المنزل دون علم زوجها أو سبب واضح ودون إخباره، حال رفض الزوج لأحد أصدقائها ومنع زوجها لها إلا أنه تأبي ولا تطيعه، أو تقوم بإدخال شخص في بيت زوجها دون علمه أو يكون زوجها رافضا هذا الشخص، امتناع الزوجة عن فراش الزوجية وامتناعها عن إعطاء الزوج الحقوق الشرعية دون مبرر شرعي، تطاول الزوجة علي زوجها سواء بالألفاظ أو بتصرفات تسئ له، وفي حالة إيذاء أهل الزوج أو التطاول عليهم بالألفاظ أو الأفعال.

- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة، وسقوط حقوقها الشرعية وعدم قدرتها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها

إجراءات إثبات نشوز الزوجة

-بعد أن تترك الزوجة منزل الزوجية يقوم الزوج بتوجيه إنذار علي يد محضر إليها يعلنها بمحل إقامتها، يطلب منها العودة إلى منزل الزوجية والدخول في طاعته في هذا المنزل أو مسكن آخر تتوافر فيه الشروط الشرعية.

- للزوجة الحق في الاعتراض على هذا الإنذار أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار.

- إذا حكمت المحكمة بقبول هذا الاعتراض وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أو اعتباره كأن لم يكن، فإنها لا تعتبر ناشزًا.

- إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة أو إذا حكمت المحكمة برفض الاعتراض عليه، فإن هذه الزوجة تعتبر ناشزًا، ويترتب على اعتبارها كذلك وقف النفقة الزوجية التي يلتزم بها الزوج بموجب عقد الزواج، ولا تعود لها هذه النفقة إلا بعودتها إلى منزل الزوجية والدخول في طاعة زوجها مرة أخرى.

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