إخماد حريق اندلع في عقارين بالسيدة زينب

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب داخل عقار سكني بشارع مجلس الأمة وامتدت النيران داخل عقار بحارة جاد وتم السيطرة عليه بمنطقة السيدة زينب.

حريق عقارين بالسيدة زينب

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بشارع مجلس الأمة وامتدت لمنزل آخر بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

وبالفحص تبين نشوب الحريق في عقار بشارع مجلس الأمة وامتدت إلى منزل بحارة جاد وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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