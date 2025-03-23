تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة سرقة محل مشغولات ذهبية بالقطامية

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة القطامية، وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.

سرقة محل مشغولات ذهبية بالقطامية

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد تعرض خزينة محل مشغولات ذهبية للسرقة بالقطامية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الخزينة، وأن 6 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة.



وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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