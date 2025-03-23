سابت الأكل على النار ونامت، وفاة فتاة في حريق شقة بدار السلام

توفيت فتاة تبلغ من العمر 41 عاما، في حريق نشب داخل شقة بمنطقة دار السلام بالقاهرة، بعد أن غلبها النعاس، وتركت الطعام على النار لحين نضوجه وقت الإفطار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

واتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات عاجلة للسيطرة على الموقف، ففرضت كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم، وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران لمنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وتم العثور على فتاة جثة متفحمة وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



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