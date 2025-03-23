الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

استعجال التقرير الطبي النهائي في إصابة شقيقة وزير الكهرباء إثر انقلاب سيارة بالقطامية

اسعاف
اسعاف

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير الطبي النهائي في إصابة شقيقة وزير الكهرباء و2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القطامية _العين السخنة، ونقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات من هيئة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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