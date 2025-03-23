أمن الجيزة يؤمن زيارة الفنان أحمد العوضي لأهالي إمبابة

مسلسل فهد البطل ، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لـ منطقة إمبابة لتأمين زيارة الفنان أحمد العوضي، لأهالي الحي الشعبي عقب تناول الإفطار، لمتابعة ردود أفعال المواطنين أثناء مشاهدة مسلسله فهد البطل الذي يذاع على مقاهي إمبابة.

والتف المعجبون حول الفنان ووجهوا لها عبارات ترحيب باسمه وباسم الشخصية التي يجسدها في مسلسل فهد البطل، وأثناء سيره بشوارع إمبابة حاصره عدد كبير من الجماهير التي أعاقت استكمال سيره، الأمر الذي دفع قوات قسم شرطة إمبابة لإخراجه من الزحام بعد أن التف حوله الجماهير وتأمينه حتى مغادرة المنطقة.

الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل

شهدت الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي أحداثا مشوقة، حيث تم نقل كناريا “ميرنا نور الدين” إلى المستشفى بعد تعرضها للضرب حتى فقدت جنينها، كما أنها دخلت في حالة صدمة بعد معرفتها بوفاة والدها “شوقي” الذي دهسته سيارة أثناء محاولته الهروب من فهد الذي وصل له لكي يسترجع حق شقيقته رواية التي تعرضت للاغتصاب بسببه على يد هشام.

وتتوالى الأحداث، وتنجح “ولاء” شقيقة كناريا في الوقيعة بينها وبين زوجها فهد، حيث أنها أخبرتها بأن فهد هو الذي قتل والدهما كما أنه يحبها هي، وتصدق “كناريا” كلام شقيقتها ولاء.

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