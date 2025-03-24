أحمد السقا يعلن الانتهاء من تصوير العتاولة 2

أعلن الفنان أحمد السقا الانتهاء من تصوير مسلسل العتاولة 2 الذي ينافس في موسم دراما رمضان الحالي.

وكتب السقا في منشور له عبر فيس بوك: كل سنة وحضراتكم طيبين! رمضان قرب يخلص، والنهارده آخر يوم تصوير في مسلسل العتاولة 2، واحد من الأعمال اللي قريبة على قلبي جدًا لأسباب كتيرة وأهمها إنه أسعدناكم.

تركي آل الشيخ

أضاف السقا: حابب أولًا أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المستمر، وإن شاء الله نكون دايمًا عند حسن الظن. وكل الشكر لهيئة الترفيه ومجموعة MBC على دعمهم الدائم والكبير لينا وللعمل.

تابع: وممتن جدًا للمنتج الكبير صادق الصباح، وأخويا وصديقي أنور الصباح.

واصل السقا: وأحب أعبر عن سعادتي بالعمل مع المخرج المتميز أحمد خالد والمؤلف مصطفى جمال هاشم، ومدير التصوير الرائع حسام حبيب وأكيد مفيش أحلى من الشغل مع ناس خطيرة ولذيذة زي إخواتي وحبايبي طارق لطفي وزينة وباسم سمرة ومدام فيفي عبده ونسرين أمين، وكل كاست العمل.

ربنا يديم المحبة، وكل سنة وأنتم طيبين وإلى اللقاء قريبًا.

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