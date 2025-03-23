الاحتلال يتجه لتطبيق خطة زامير فى غزة وفرض حاكم عسكري على القطاع

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يتجه لتطبيق خطة الجنرال زامير فى قطاع غزة، من خلال توسيع العدوان وفرض حاكم عسكري للقطاع.

الاحتلال يتجه لشن هجوم بري واسع على غزة

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، هناك استعدادات فى الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الخطة الكبيرة لرئيس الأركان الجديد إيال زامير، والتى تتمثل في هجوم بري واسع في قطاع غزة، بواسطة تجنيد عدة فرق تشمل وحدات احتياط كثيرة، وصولا إلى فرض حكم عسكري على القطاع أو أجزاء منه.

وحسب الصحيفة العبرية، أن التركيز الإسرائيلي الحالي على الهجمات الجوية، إلى جانب الاقتحامات البرية الصغيرة، يسبق الاستعدادات الإسرائيلية للعملية البرية الواسعة.

إيال زامير يزعم أن خطته ستحقق الأهداف فى غزة

ولفتت هآرتس، إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قال للوزراء: إنه "يعتقد أن خطته يمكن أن تؤدي في هذه المرة إلى تحقيق الهدف الذي لم تحققه إسرائيل خلال سنة ونصف من الحرب، وهو التدمير المطلق لسلطة حماس وقدرتها العسكرية".

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر أمنية قولها، أن إسرائيل ما زالت تبقي مجالا لصفقة مؤقتة، التي خلالها يتم إطلاق سراح الأسرى، لكن حسب أقوال هذه المصادر وإزاء الضغط السياسي للحكومة بفضل توسيع القتال، فإنه يبدو أن خطة زامير هذه سيتم تطبيقها دون تحقيق صفقة.

ولفتت، إلى أن "رئيس الأركان السابق، هرتسي هليفي، عارض ذلك بشدة، وحذر من أنه محظور السماح بوضع يقتل فيه الجنود في أثناء توزيع الطحين على السكان المدنيين الفلسطينيين".

كما ذكرت الصحيفة العبرية، أن "إسرائيل تنشر حاليا سحابة دخان حول نوايا الحكومة والجيش الحقيقية، مع انتظار بشرى في المفاوضات، التي مشكوك فيها أن تصل، ويمهدون الأرض للعملية الواسعة لاحتلال القطاع وإعادة سيطرة إسرائيل الكاملة عليه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.