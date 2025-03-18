الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

سموتريش عن استئناف الحرب في غزة: مخطط لها منذ تولي رئيس الأركان الجديد منصبه

استئناف الحرب في
استئناف الحرب في غزة، فيتو

فاجأت إسرائيل العالم باستئناف حربها في قطاع غزة رغم مفاوضات الدوحة، وعن هذه المفاجأة كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش معلومات جديدة.

وأكد أن "إسرائيل خططت لاستئناف الحرب على القطاع الفلسطيني منذ تولي رئيس الأركان الجديد إيال زامير منصبه"، أي في السادس من مارس الحالي، وبينما كانت المفاوضات بشأن تمديد الهدنة مستمرة في الدوحة. 

 

وأضاف في بيان على حسابه في إكس، أن "الهجوم الجديد على غزة تدريجي ومختلف تماما عما تم إنجازه سابقا" وأوضح أن هذا الهجوم يهدف إلى تدمير حماس وإعادة كافة الأسرى.

كما أردف قائلا: "عازمون أكثر من أي وقت مضى على تدمير حماس".

وأعلنت حكومة الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش بالتحرك بقوة ضد حماس في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في قطاع غزة»، زاعما أن هذا يأتي «بعد أن رفضت حماس مرارا وتكرارا إطلاق سراح المحتجزين، ورفضت كل العروض التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ومن الوسطاء».

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