رئيس أركان الاحتلال الجديد يشرف على قصف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الأركان الجديد أيال زامير وعددا من المسؤولين أشرفوا على الغارات التي استهدفت قطاع غزة الليلة الماضية.

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الجديد أشرف على قصف غزة

وقال: إن الجنرال أيال زامير ورئيس جهاز الأمن العام، رونين بار، وقائد سلاح الجو، الميجر جنرال تومر بار، أشرفوا على الغارات المكثفة على أهداف حماس الليلة الماضية من غرفة عمليات سلاح الجو.

وفي وقت سابق، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الاحتلال والشاباك هجوما واسعا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

من جانبها، اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته، داعية " أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف الحرب.

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