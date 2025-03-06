الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال: نستعد للعودة للقتال ومسألة الأسرى على رأس أولوياتنا

رئيس أركان جيش الاحتلال
رئيس أركان جيش الاحتلال

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الخميس، إنه على جيش الاحتلال الإسرائيلي حسم المعركة ضد حماس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للعودة إلى الحرب

 وأضاف إيال زامير: "نستعد للعودة إلى القتال ومسألة المختطفين على رأس أولوياتنا".

وكان موقع والا قد قال إن زامير يخطط لمناورة واسعة النطاق في قطاع غزة وزيادة الضغط العسكري على حركة حماس.

قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الخميس: إن إسرائيل أمام أيام عصيبة لكن تنتظرها أيضًا أيام جيدة، زاعمًا أن جيش الاحتلال حقق إنجازات عظيمة لكن تحديات كثيرة أيضًا ما زالت ماثلة أمامه.

لن نتوقف حتى نعيد كل المحتجزين 

وأضاف زامير: "سنبيد العدو ولن نتوقف حتى نعيد كل المحتجزين وهذا واجبنا الأخلاقي"، لافتًا إلى أن قواته ستوجه "لأعدائنا الذين دمروا وذبحوا واغتصبوا ضربة قاضية".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد "مسئوليتنا ضمان جاهزية الجيش للقتال على جميع الجبهات".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير: إن العام الحالي سيكون عام الحرب مع التركيز على غزة وإيران.

 إعادة المحتجزين واجب أخلاقي وسيعمل على إعادتهم جميعًا

وأكد زامير، أن إعادة المحتجزين واجب أخلاقي وسيعمل على إعادتهم جميعًا.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن زامير قرر إنشاء لواء دبابات إضافي، وكذلك إنشاء لواء مشاة إضافي.

وأشارت إلى أن زامير قرر تفكيك وحدة الاستراتيجيات بشأن إيران وتوزيع مهامها على وحدات الجيش الإحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال حماس رئيس الأركان الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: استهدفنا مشتبها بهم كانوا يزرعون عبوة ناسفة بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار من موقع العاصي على جنوب لبنان
ads

الأكثر قراءة

مصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق أثناء هطول الأمطار بالغربية

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

تشييع جنازة الضحية الثالثة لسفاح المعمورة بالإسكندرية (صور)

بعد انتهاء المؤتمر، ممدوح عباس يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

حسني عبد ربه: استاد النادي الأهلي فخر وإنجاز كبير وحسن شحاتة وراء تغيير مركزي

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

الإعدام للمتهم الأول والسجن 15 سنة للثاني، جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمها في قضية "الدارك ويب"

منوعات

المزيد

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس 6-3-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل في المال حق للفقراء غير الزكاة؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يجب عن تساؤلات الشباب حول التمثيل والغناء والموسيقى وتجسيد الأنبياء والتيك توك

تلاوة عطرة للقارئ يوسف حلاوة من سورة الأنفال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية