رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد: 2025 عام الحرب

قال رئيس أركان الإحتلال الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الخميس: إن إسرائيل أمام أيام عصيبة لكن تنتظرها أيضًا أيام جيدة، زاعمًا أن جيش الاحتلال حقق إنجازات عظيمة لكن تحديات كثيرة أيضًا ما زالت ماثلة أمامه.

لن نتوقف حتى نعيد كل المحتجزين

وأضاف زامير: "سنبيد العدو ولن نتوقف حتى نعيد كل المحتجزين وهذا واجبنا الأخلاقي"، لافتًا إلى أن قواته ستوجه "لأعدائنا الذين دمروا وذبحوا واغتصبوا ضربة قاضية".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد "مسؤوليتنا ضمان جاهزية الجيش للقتال على جميع الجبهات".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير: إن العام الحالي سيكون عام الحرب مع التركيز على غزة وإيران.

إعادة المحتجزين واجب أخلاقي وسيعمل على إعادتهم جميعًا

وأكد زامير، أن إعادة المحتجزين واجب أخلاقي وسيعمل على إعادتهم جميعًا.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن زامير قرر إنشاء لواء دبابات إضافي، وكذلك إنشاء لواء مشاة إضافي.

وأشارت إلى أن زامير قرر تفكيك وحدة الاستراتيجيات بشأن إيران وتوزيع مهامها على وحدات الجيش الإحتلال.

وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل

ومنذ 19 يناير الماضي، سرى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، حيث شملت مرحلته الأولى، ومدتها 42 يومًا الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 25 أحياء وثماني جثث، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 1900 أسير فلسطيني.

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