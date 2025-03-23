التشكيل الرسمي لقمة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن منتخبا ألمانيا وإيطاليا، عن التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام بينهما اليوم الأحد، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

تشكيل منتخب ألمانيا أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تشكيل منتخب إيطاليا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

صافرة بولندية لمواجهة ألمانيا وإيطاليا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، البولندي سيمون مارتشينياك، حكما لمباراة ألمانيا وإيطاليا، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسيعاون مارتشينياك في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد في مدينة دورتموند، كل من مواطنه باول باسكيت في تقنية الفيديو، وتوماش كفياتكوفسكي مساعدا له.

ويدخل منتخب الماكينات الألمانية، لقاء الأحد بأفضلية في النتيجة، بعد فوزه الخميس الماضي خارج ملعبه على الأزوري بنتيجة (2-1).

منتخب ألمانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 14 نقطة، بينما جاءت إيطاليا وصيفة المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن فرنسا المتصدرة.



في المقابل، تسعى إيطاليا لتعويض خسارتها المريرة في "سان سيرو" والفوز للتقدم في المنافسة والتتويج بدوري الأمم الأوروبية لأول مرة.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الفائز من مواجهة ألمانيا وإيطاليا، مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي في دوري أمم أوروبا، في أوائل يونيو المقبل.

موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، اليوم الأحد على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة ألمانيا ضد إيطاليا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة ألمانيا وإيطاليا على قناة beIN Sports HD3.

قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025.

سجل الفائزين بدوري الأمم الأوروبية عبر التاريخ

أما عن المنتخبات التي حققت الألقاب الثلاثة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ففي النسخة الأولى تمكن المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو من حصد اللقب، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية (1-0).

وفي النسخة الثانية، جاء الدور على منتخب فرنسا، الذي فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الإسبان في النسخة الأخيرة ويحصدون اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

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